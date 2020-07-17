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Срыв договоренностей между Кабмином и зелеными энергетиками грозит Украиане серьезными неприятностями

17.07.20 14:08
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Срыв договоренностей содержащихся в Меморандуме между правительством и производителями зеленой энергии грозит долгими и дорогостоящими судебными тяжбами с инвесторами. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Она напомнила, что ранее более 600 компаний из 20 стран мира, несмотря на то, что Украина находилась в состоянии войны, вложили инвестиции в нашу зеленую энергетику. Общий объем средств превысил 8 млрд. евро. В свою очередь, украинское правительство гарантировало компаниям неизменность правил игры и определенный уровень зеленого тарифа.

"В 2019 году в украинской энергетике разразился серьезный кризис. Его вызвали, как объективные экономические причины, так и субъективные, - в виде лоббистских действий ФПГ, заинтересованных в заработке на импорте энергоносителей и электроэнергии. Кризис привел к росту неплатежей. К началу июня задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями чистой энергии составила более 14 млрд. грн. Стало ясно, что Украина не может выполнить условия договоров с инвесторами", - отметила В.Гриб.

В результате переговоров стороны подписали Меморандум. Его ключевые положения: снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых – на 7,5%. Этот компромисс был необходим, поскольку экономика Украины переживает кризис из-за последствий Covid-19.

В.Гриб напомнила, что еще в прошлом году правительство и ВРУ направили развитие зеленой энергетики в новое русло. Закон № 2712-VIII, который вступил в силу 22 мая 2019 года, изменил модель стимулирования отрасли. Вместо системы поддержки по зеленому тарифу, государство начало переход на систему проведения аукционов по распределению поддержки. Сделано это было для того, чтобы повысить уровень конкуренции в отрасли и разрешить долговую проблему.

За прошедший год ситуация в энергетике значительно ухудшилась. Для имплементации Закона № 2712-VIII понадобилась новая "дорожная карта". Ею стал законопроект № 3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", разработанный Правительством и производителями зеленой энергии. Документ соответствует положениям Меморандума.

"Тем не менее, в парламенте нашлись политические силы и отдельные народные депутаты, которые хотят сорвать договоренности, содержащиеся в Меморандуме. На сегодняшний день к законопроекту № 3658 подано более 1 тыс. правок. Среди авторов правок есть народные депутаты, причастные к лоббированию скандальных изменений к законодательству об атомной энергии, которыми был разрешен импорт электроэнергии из РФ", - сказала она.

В.Гриб подчеркнула, что на кону стоит судьба экологически чистой отрасли экономики. В 2019 году она принесла в бюджет 19,8 млрд. грн налогов, - больше, чем другие виды энергетики. "Надеюсь, что в парламенте хватит здравомыслящих сил, и после рассмотрения всех правок законопроект № 3658 будет полностью соответствовать Меморандуму", - сказала она.

"В противном случае, Украину ждут долгие и дорогостоящие судебные тяжбы с инвесторами. И, скорее всего, выплаты многомиллионных компенсаций. А еще, - потеря доверия к стране, на восстановление которого уйдут годы", - резюмировала народный депутат.

МинПром

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