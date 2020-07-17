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Гривна потеряла несколько позиций в Индексе Биг-Мака

17.07.20 13:29 , РБК Украина
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Украинская гривна опустилась на четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2020 года гривна находилась на седьмом месте. Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания The Economist за июль 2020 года.

Согласно данным издания Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США - 5,71 долл. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/долл., а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/долл.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла пятое место в списке самых недооцененных валют - курс украинской валюты был недооценен на 61,3%, в январе гривна поднялась на седьмое место с конца, гривна была недооценена на 58,1%.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России и Турции.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 20,9% дороже, чем в США.

Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году.

Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Напомним, по данным Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил 504,4 млрд долл., что составляет 0,4% мирового ВВП.

МинПром

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