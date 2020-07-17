В Украине начался рост экономики – министр Экономическая ситуация в Украине контролируемая и постепенно выходит возобновление роста. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, сообщает Укринформ.



"Никаких оснований считать, что у нас есть неконтролируемый рост заболеваемости, нет и в принципе экономическая ситуация - контролируемая. Во второй декаде июня уже были индикаторы восстановления экономики, начали открываться малый и средний бизнес, который был закрыт в условиях кризиса, рост потребления электроэнергии, количество регистрации новых ФЛП вышло на докризисный уровень", - сказал С.Марченко.



Он добавил, что все эти факторы свидетельствуют о том, что Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста.



Министр также надеется, что в этом году в конце третьего квартала, во время четвертого квартала будет идти речь об очень серьезных показателях восстановления экономики.



Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.



В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.



С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.



С 15 июня в Украине возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином. Внутреннее авиасообщение возобновилось 5 июня.



Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.



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