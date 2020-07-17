Рецессия в еврозоне может оказаться менее глубокой - ЕЦБ Экономика еврозоны в текущем году может сократиться не так сильно, как прогнозировал ранее Европейский центральный банк, а восстановление может оказаться быстрее, показал опубликованный ЕЦБ в пятницу Опрос профессиональных прогнозистов, передает Reuters.



Согласно новому ежеквартальному прогнозу, ВВП зоны евро в 2020 году снизится на 8,3%. Этот прогноз хуже, чем предыдущий, предполагавший сокращение на 5,5%, но лучше, чем собственная оценка ЕЦБ, предусматривающая падение на 8,7%.



В следующем году прогнозисты ожидают роста на 5,7%, тогда как сам центробанк рассчитывает на 5,2-процентный подъем.



Еврозона столкнулась с самой тяжелой рецессией за несколько десятилетий, однако последние данные свидетельствуют о том, что экономика достигла дна в апреле или мае, и сейчас наблюдается восстановление, пусть даже нестабильное и неравномерное.



Аналитики также оказались более оптимистичными в отношении инфляции в еврозоне: по их оценкам, в 2020 году рост потребительских цен составит 0,4%, тогда как ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 0,3%. В 2021 году аналитики прогнозируют инфляцию в 1% против прогноза ЕЦБ на уровне 0,8%.



Долгосрочный прогноз, оценивающий динамику ВВП еврозоны в 2025 году, оставлен без изменений на уровне 1,4%, но долгосрочный прогноз инфляции был снижен до 1,6% с 1,7%, что ниже целевого показателя ЕЦБ вблизи 2%.



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