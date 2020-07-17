Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче

17.07.20 12:35 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Группа "Нафтогаз" назначила директором по стратегическим проектам дивизиона "Разведка и добыча" Максима Витыка. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Ключевой задачей Максима Олеговича станет развитие стратегических направлений деятельности "Нафтогаза", направленных на увеличение ресурсной базы углеводородов компании и Украины", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", М.Витык имеет степень кандидата геолого-минералогических наук, который он получил во Львовском институте горючих ископаемых НАН Украины. Изучал технические науки в Университете Калгари (Канада) и Политехническом университете Вирджинии (США). Имеет 2 международных патента в сфере разведки углеводородов и более 40 научных публикаций.

лючевые этапы карьеры менеджера приходятся на работу в подразделениях ExxonMobil в США (совокупно - 7 лет), а также в подразделениях Shell в США, Нидерландах, Украине, России и Египте (14 лет). В этих компаниях Максим прошел путь от специалиста по геологии к руководителю масштабных проектов по разведке и добыче, а также развития бизнеса", - сообщает "Нафтогаз".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:58
Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали
12:44
Рецессия в еврозоне может оказаться менее глубокой - ЕЦБ
12:19
Центрэнерго не хочет покупать уголь по формуле Роттердам+
12:05
За 6 месяцев 2020 года металлургия Донбасса принесла региону почти 80% поступлений валюты
11:58
Локализация это приглашение инвестировать в Украину - директор Зоря-Машпроект
11:43
Китай обновил суточный рекорд по выплавке стали
11:30
Коронавирус лишил горнодобытчиков почти 9 млрд долл.
11:09
Цены на нефть снижаются из-за неопределенности мирового спроса
10:55
В Брюсселе состоится первое очное за время пандемии заседание Евросовета
10:45
Журналисты раскрыли еще одну схему заработка на Центрэнерго
10:26
Китай отправляет на экспорт все меньше алюминия
10:11
В США начали расследование по импорту труб из Украины
09:59
ArcelorMittal в августе перезапустит домну на заводе в Дюнкерке
09:26
Российская промышленность падает третий квартал подряд
08:58
Еристовский ГОК запустил новый диспетчерский центр
08:40
Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат
08:11
Nissan планирует сократить производство автомобилей на 30%
16.07.20
18:07
Полтавский ГОК запустил секцию №9 обогатительной фабрики
18:02
В Польше призывают инвестировать в Украину
17:45
Fitch сохранило рейтинг Металлоинвеста на уровне BB+
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!