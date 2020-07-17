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Центрэнерго не хочет покупать уголь по формуле Роттердам+

17.07.20 12:19 , Бизнес Цензор
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Исполняющий обязанности директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский заявил, что выступает против формулы цены на уголь "Роттердам+". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Прежде всего, так называемая формула "Роттердам плюс" - это категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету, ПАО "Центрэнерго" одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что с 10 июля заработал оперативный контракт между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК Рината Ахметова на поставку угля по фиксированной цене 1660 грн/т. Отгрузка с шахты "Доброполье" уже начались.

"Однако ключевые вопросы остаются открытыми. И "Центрэнерго" собирается отстаивать свои позиции в их решении", - сообщает компания.

Компания также заявляет, что средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за текущий месяц составляла около 1,17 грн/кВт, тогда как его себестоимость на угле около 1,6 грн, а в комбинированном режиме почти 1,4 грн.

"Полное несоответствие рыночной цены электроэнергии и ее себестоимости при закупке украинского угля по цене 1950 грн/тонна постоянно порождает новые убытки и долги. Нечего и говорить о том, что даже малоприемлемые для "Центрэнерго" 1950 грн за тонну - это далеко от себестоимости угля. Ведь на самом деле она значительно выше", - сообщает компания.

"Сейчас по оперативному контракту между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров. После анализа которых и будет разработан новый стратегический контракт. В то же время, без решения ключевых вопросов - справедливой объективной формулы ценообразования, открытия кредитной линии для получения оборотных средств и отмена двойных стандартов - "ПАО" Центрэнерго "не сможет двигаться в этом направлении", - заявляет "Центрэнерго".

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК после поручения и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

МинПром

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