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Локализация это приглашение инвестировать в Украину - директор Зоря-Машпроект

17.07.20 11:58
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Директор ГП "Зоря-Машпроект" Денис Гордиенко поддержал законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", называемый законопроектом о локализации в промышленности.

"Каждая гривна из госбюджета, потраченная внутри страны работает на государство в виде закупки материалов, налогов, инвестиций в развитие и социальных выплат. Каждая гривна из госбюджета, потраченная на импортное оборудование, работает таким же образом на другие государства", - написал Д.Гордиенко на своей странице в соцсети Facebook.

Он выразил уверенность, что предпочтение товарам с определенным уровнем локализации - это не защита отечественного производителя от конкуренции, это приглашение инвестировать и успешно конкурировать внутри страны. "То есть это создание условий для повышения уровня международной кооперации и стандартов местного производства, и как следствие, повышение конкурентоспособности местного производителя на мировом уровне", - считает директор госпредприятия.

Директор "Зоря-Машпроект" обратил внимание на то, что сегодня иностранные производители оборудования, имеющих доступ к дешевому капиталу, имеют преимущество на украинском рынке, где местные игроки должны платить астрономические по мировым меркам средства финансирования. В частности он отметил, что французские и немецкий банки при поддержке своего государства за символический процент финансируют оборонный или инфраструктурный проект в Украине при условии покупки оборудования у своего производителя в то время как украинский банк занимает собственному производителю валюту под 9-10%. Таким образом украинский производитель не может предложить за свой товар конкурентную цену.

"Локализацию придумали не мы, и этот принцип успешно работает во многих странах решили не отдавать свои рынки другим без инвестиций. Когда мы пытаемся продать свою продукцию в Индии или Китае, мы очень часто должны конкурировать с производителями из Западной Европы или Северной Америки, которые успешно локализовали там свое производство. Но почему-то они пытаются избежать этого здесь, возмущаясь возможностью потерять легкую победу над украинцами на рынке Украины", - резюмировал К.Гордиенко.

Как сообщалось, 15 июля парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.

МинПром

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