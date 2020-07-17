Цены на нефть снижаются из-за неопределенности мирового спроса

Цены на нефть снизились в пятницу, 17 июля, на фоне усиливающейся неопределенности в отношении восстановления мирового спроса из-за роста числа новых случаев COVID-19 в ряде стран. На рынок также оказывает влияние решение ОПЕК+ увеличить добычу. Об этом сообщает агентство Reuters.



Нефть марки Brent подешевела на 0,37%, до 43,21 долл. за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,22%, до 40,66 долл. за баррель.



Фьючерсы на Brent и WTI снизились на 1% в четверг после того, как днем ранее как страны ОПЕК+ договорились снизить объем рекордных сокращений добычи в 9,7 млн баррелей в сутки на 2 млн баррелей в сутки начиная с августа.



США в четверг зафиксировали более 77 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, обновив суточный рекорд, в то время как количество смертей выросло почти на 1 тысячу. Испания и Австралия сообщили о самых резких ежедневных скачках за более чем два месяца, в Индии зафиксированы новые случаи, а Бразилия усилила карантинные меры.



Аналитики ожидают, что рынок останется в диапазоне 40-45 долл. за баррель, учитывая ожидания о некотором росте добычи в США и неопределенность в отношении спроса на топливо из-за вероятности новых карантинных мер.



Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля снизить масштабы сокращения добычи нефти с августа.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...