Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть снижаются из-за неопределенности мирового спроса

17.07.20 11:09 , РБК Украина
печать
размер текста:

Цены на нефть снизились в пятницу, 17 июля, на фоне усиливающейся неопределенности в отношении восстановления мирового спроса из-за роста числа новых случаев COVID-19 в ряде стран. На рынок также оказывает влияние решение ОПЕК+ увеличить добычу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,37%, до 43,21 долл. за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,22%, до 40,66 долл. за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI снизились на 1% в четверг после того, как днем ранее как страны ОПЕК+ договорились снизить объем рекордных сокращений добычи в 9,7 млн баррелей в сутки на 2 млн баррелей в сутки начиная с августа.

США в четверг зафиксировали более 77 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, обновив суточный рекорд, в то время как количество смертей выросло почти на 1 тысячу. Испания и Австралия сообщили о самых резких ежедневных скачках за более чем два месяца, в Индии зафиксированы новые случаи, а Бразилия усилила карантинные меры.

Аналитики ожидают, что рынок останется в диапазоне 40-45 долл. за баррель, учитывая ожидания о некотором росте добычи в США и неопределенность в отношении спроса на топливо из-за вероятности новых карантинных мер.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля снизить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:30
Коронавирус лишил горнодобытчиков почти 9 млрд долл.
10:55
В Брюсселе состоится первое очное за время пандемии заседание Евросовета
10:45
Журналисты раскрыли еще одну схему заработка на Центрэнерго
10:26
Китай отправляет на экспорт все меньше алюминия
10:11
В США начали расследование по импорту труб из Украины
09:59
ArcelorMittal в августе перезапустит домну на заводе в Дюнкерке
09:26
Российская промышленность падает третий квартал подряд
08:58
Еристовский ГОК запустил новый диспетчерский центр
08:40
Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат
08:11
Nissan планирует сократить производство автомобилей на 30%
16.07.20
18:07
Полтавский ГОК запустил секцию №9 обогатительной фабрики
18:02
В Польше призывают инвестировать в Украину
17:45
Fitch сохранило рейтинг Металлоинвеста на уровне BB+
17:30
Украина задолжала ВОЗ 6 млн долл.
17:07
Украинский бизнес ждет девальвации гривны
16:48
В ФРГ назвали санкции США против Севпотока-2 противоречащими международному праву
16:29
Украинцы еще сильнее ощутили ухудшение материального положения
16:14
Возрождение перерабатывающей промышленности невозможно без локализации - Власюк
16:07
ОПЗ продадут за столько, сколько скажет правительство – глава ФГИУ
15:55
Нафтогаз пополнил казну на 75 млрд грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!