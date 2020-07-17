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Китай отправляет на экспорт все меньше алюминия

17.07.20 10:26 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская Генеральная таможенная администрация, в июне 2020 г. национальные компании экспортировали 354,0 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции.

Это на 7,5% уступает майскому объему поставок и является минимальным показателем с февраля 2019 г. Сокращение по сравнению с июнем 2019 г. составило около 30%.

Всего первом полугодии китайский экспорт алюминия составил около 2,355 млн. т, что на 20,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. Китайские специалисты объясняют это падение низким спросом за рубежом и существенным превышением внутренних цен над экспортными.

В то же время производство алюминия в Китае составило в июне 3,02 млн. т, на 0,8% больше, чем в тот же месяц годом ранее. В первом полугодии в целом объем выпуска, по данным Национального бюро статистики КНР, достиг 17,89 млн. т. Это на 1,7% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

МинПром

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