В США начали расследование по импорту труб из Украины Американская комиссия по международной торговле (USITC) начала расследование по импорту бесшовных стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных труб из углеродистой и легированной стали, поступающих на американский рынок из России, Украины, Чехии и Южной Кореи.



Кроме того, российских и корейских производителей обвиняют в том, что они получают незаконные экспортные субсидии от своих правительств.



Объектом расследования являются круглые и профильные бесшовные трубы внешним диаметром до 406,4 мм с любой толщиной стенки, независимо от технологии производства, наличия либо отсутствия покрытий и финишной обработки. Из-под его действия исключены легированные трубы, предназначенные для высокотемпературных условий эксплуатации, трубы для авиационных и гидравлических систем, котлов, теплообменников, подшипниковые трубы и некоторые другие виды продукции.



Инициатором расследования выступила американская компания Vallourec Star. Она оценивает демпинговую маржу для российских труб в интервале между 30,31 и 246,31%. Для продукции из Украины, Чехии и Южной Кореи этот показатель составляет соответственно 40,28-40,44%, 18,18-49,42% и 119,07-132,16%.



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