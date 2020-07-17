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Российская промышленность падает третий квартал подряд

17.07.20 09:26
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В четверг Росстат сообщил, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина. Между тем в июне 2020 года было на один рабочий день больше, чем год назад. По оценке Дмитрия Полевого из РФПИ, с учетом этого календарного фактора годовые темпы спада промышленности в июне усугубились до 10,3%.

По данным Росстата, из-за ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и падения спроса на уголь и газ (снижение производства в газовой отрасли за полгода выше, чем в нефтедобывающей) добыча полезных ископаемых снизилась на 14,2%.

Обработка, среди отраслей которой рос лишь выпуск отдельных видов продовольствия, медикаментов, одежды, мебели, обоев и стиральных машин, просела на 6,4%. В результате за первое полугодие промпроизводство сократилось на 3,5% против роста на 1,5% за первый квартал 2020 года.

С учетом сезонных и календарных факторов непрерывный спад в промышленности по результатам второго квартала 2020 года продолжается третий квартал — начиная с четвертого квартала 2019 года. В технических терминах это означает промышленную рецессию. В июне 2020 года выпуск промышленности был на 5% меньше среднемесячных показателей 2017 года (с учетом сезонности), оценили статистики (в апреле 2020 года — лишь на 2,2%).

МинПром

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