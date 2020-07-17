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Еристовский ГОК запустил новый диспетчерский центр

17.07.20 08:58
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Еристовский ГОК запустил в работу новый диспетчерский центр для координации работы основных технологических процессов. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.

Основными задачами данного центра являются: координация погрузки автотранспорта и транспортировки горной массы, приём горной массы на местах разгрузки, автоматическоераспределение транспорта в зависимости от поставленных задач, контроль производительности основного парка оборудования, контроль нагрузки на крупногабаритные шины, а также удалённое управление процессами бурения.

За счёт использования системы диспетчеризации достигаются максимальные показатели производительности и, как результат, экономятся ресурсы.

"Еристовский ГОК – одно из немногих предприятий на территории бывшего СССР и Европы, использующее автоматическую диспетчеризацию карьера. Кроме уже перечисленных функций, такой диспетчерский центр дает возможность внедрения управления работой driverless самосвалов (без водителя), над чем сейчас активно и работает предприятие", - отметили на ЕГОКе.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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