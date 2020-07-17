Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат

17.07.20 08:40 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Как заявил в парламенте министр промышленности и производства Пакистана Хаммад Азхар, правительство страны в очередной раз готовит продажу единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM), простаивающего с 2015 г.

По словам министра, предприятие будет работать по принципам частно-государственного партнерства с участием иностранного инвестора, так как у пакистанских компаний нет необходимых ресурсов и квалификации для управления PSM.

На сегодняшний день 12 компаний проявили интерес к комбинату, представители шести из них посетили предприятие, а три, представляющие Китай и Россию, выразили готовность приобрести его.

Министр оценивает объем инвестиций в реанимацию PSM более чем в 1 млрд долл. Кроме того, комбинат непрерывно несет финансовые потери с 2008 г. и накопил уже более 225 млрд. рупий (1,34 млрд долл.) консолидированных убытков.

Объем потребления стальной продукции в Пакистане оценивается примерно в 7 млн. т в год. Столько же производится в стране, однако Пакистан импортирует сырье для выплавки стали и после остановки PSM не имеет собственных мощностей по выпуску горячекатаного проката.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:59
ArcelorMittal в августе перезапустит домну на заводе в Дюнкерке
09:26
Российская промышленность падает третий квартал подряд
08:58
Еристовский ГОК запустил новый диспетчерский центр
08:11
Nissan планирует сократить производство автомобилей на 30%
16.07.20
18:07
Полтавский ГОК запустил секцию №9 обогатительной фабрики
18:02
В Польше призывают инвестировать в Украину
17:45
Fitch сохранило рейтинг Металлоинвеста на уровне BB+
17:30
Украина задолжала ВОЗ 6 млн долл.
17:07
Украинский бизнес ждет девальвации гривны
16:48
В ФРГ назвали санкции США против Севпотока-2 противоречащими международному праву
16:29
Украинцы еще сильнее ощутили ухудшение материального положения
16:14
Возрождение перерабатывающей промышленности невозможно без локализации - Власюк
16:07
ОПЗ продадут за столько, сколько скажет правительство – глава ФГИУ
15:55
Нафтогаз пополнил казну на 75 млрд грн
15:40
Все уже устали от этого карантина – Зеленский
15:28
ЕС выделил Украине 105 млн евро для поддержки малого бизнеса и реформ
15:09
Порт Пивденный нарастил перевалку грузов на 34%
15:00
Украина в шаге от грандиозного международного скандала
14:53
ФРУ призывает НКРЭКУ не допустить роста ночных прайс-кэпов
14:47
В Японии разрабатывают технологию получения топлива из металлургических газов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!