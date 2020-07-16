Полтавский ГОК запустил секцию №9 обогатительной фабрики Полтавский ГОК запустил новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" обогатительной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo



Общая стоимость проекта составила более 100 млн долл. (более 3 млрд. гривен с учетом НДС). Данная инвестиция уже позволила обеспечить выплаты в государственный бюджет и бюджеты других уровней на сумму около 400 млн. гривен и далее будет приносить в бюджеты разных уровней до 300 млн. гривен ежегодно. Также благодаря реализации данного проекта уже созданы дополнительные рабочие места.



Как отмечается в сообщении, этот проект по производству готовой продукции является единственным в своем роде среди аналогичных предприятий не только на территории Украины, но и на территории стран СНГ.



"Секция №9" - это современный комплекс производственной цепочки, включающий в себя дополнительные участки дробления и обогащения, новую электрическую подстанцию, систему передачи подготовленного сырья и готовой продукции, а также дополнительные конвейерные линии. Каждая часть этого огромного проекта установлена и смонтирована в соответствии с лучшими мировыми практиками и рекомендациями.



Главным производителем оборудования для "Секции №9" является компания Metso Outotec (с производственными мощностями в Швеции и США). Также в процессе реализации проекта участвовало много других ведущих мировых компаний. Строительство продолжалось более четырех лет.



Как отметил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус, для реализации данного проекта были привлечены украинские подрядные организации с разных регионов (от 500 до 1000 человек в разные периоды строительства), что обеспечило дополнительную занятость в разных сферах экономики страны и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. "Несмотря на объективные трудности и нестабильность мирового отраслевого рынка, Компания смогла реализовать проект в рамках плана инвестиций Ferrexpo в устойчивое развитие", - добавил он.



Данный проект позволит выпускать дополнительно около 2 млн. тонн готовой продукции. Это позволит увеличить объемы реализации предприятия на сумму около 2 млрд грн в год, начиная с 1 июля этого года. Срок запуска проекта – июль 2020 года. Реализация данного проекта позволит увеличить установленную мощность предприятия до более 15 млн. тонн концентрата в год. Эффект от реализации проекта уже будет заметен во втором полугодии 2020 года.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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