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В Польше призывают инвестировать в Украину

16.07.20 18:02 , УНИАН
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Успех энергетической компании PGNiG в споре с "Газпромом" наделал шума. Благодаря иску, поданному еще в ноябре 2014 года, польская фирма получила более 1,6 млрд долл. возмещения от российского гиганта. Более того, теперь за поставки российского газа Варшаве придется платить значительно меньше.

"Эту дорогу для нас проложил "Нафтогаз". Больше двух лет назад украинская фирма победила в аналогичном деле, которое рассматривал шведский суд, но на сумму, втрое большую. Это лучшее подтверждение того, что соседние народы имеют если не одинаковые, то очень схожие интересы", - пишет на страницах Rzeczpospolita бывший президент "Банка энергетики" и экс-директор "Центра операций с капиталом Торгового банка" Словамир Горбачевский.

Он подчеркивает, что Польша несправедливо относилась к украинцам на протяжении последних лет, затрудняя для них пересечение границы и процедуру легального трудоустройства на своей территории.

"Мы стоим перед историческим шансом расширить влияние польской экономики. Украине нужна Польша, потому что коронавирус бьет по ее экономическим успехам. Но и Польше нужна Украина. То, что несмотря на пандемию польские дела идут относительно стабильно - это также заслуга миллионов украинцев, которые работают в нашей стране", - отмечает автор.

Он также указывает на то, что Варшава игнорирует историческую возможность получить доступ к Черному морю благодаря сотрудничеству с Киевом. Так же, Украина могла бы выйти на Балтийское побережье. Это пошло бы на пользу польским предпринимателям и органам самоуправления, которые бы предоставляли услуги транзита украинским компаниям.

С.Горбачевский ставит в пример город Перемышль, в котором много надписей выполнено на польском и украинском языках, а "жители понимают идею сходства обоих народов от моря до моря". Интеграция Польши и Украины, по мнению автора, облегчила бы ведение бизнеса для поляков на украинской территории, а для украинцев - на польской.

"Лояльность украинцев к нам, готовность обществ к сотрудничеству растрачиваются из-за абсурдного поведения чиновников разной масти, которые не понимают, что только развитие экономики может дать их семьям социальные привилегии и безопасность. Сытый не будет начинать войн и споров. В прошлом ссоры и распри между нашими народами начинали голодные, но влиятельные политики. Сегодня же все решает экономика, а не оружие. Давайте инвестировать в Украину", - призывает автор

МинПром

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