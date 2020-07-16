Fitch сохранило рейтинг Металлоинвеста на уровне BB+ Российская горно-металлургическая группа "Металлоинвест" сообщила о подтверждении международным рейтинговым агентством Fitch Ratings (Fitch) корпоративного рейтинга компании на уровне "BB+" со стабильным прогнозом.



Согласно опубликованному отчету агентства, рейтинг Металлоинвеста отражает сильный операционный профиль компании с конкурентоспособной позицией по себестоимости (компания входит в 1-й квартиль кривой затрат на окатыши и на сортовой прокат в мире), комфортный уровень чистого долга, значительный запас источников ликвидности и финансовую гибкость, а также прозрачную финансовую политику. Рейтинговое агентство также отметило, что ОЭМК является наиболее эффективным сталелитейным предприятием в России с точки зрения объема выбросов углекислого газа на тонну стали.



Одновременно с этим Fitch подтвердил на уровне “BB+” рейтинги еврооблигаций, выпущенных Metalloinvest Finance D.A.C.



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