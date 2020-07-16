Украина задолжала ВОЗ 6 млн долл.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что украинская сторона имеет долг перед организацией в размере 6,7 млн долл. Он будет выплачиваться частями в течение 2020-21 годов.



Об этом Я.Хабихт рассказал в интервью РБК-Украина.



По его словам, благодаря МИД и Минфину, Украина за предыдущие годы уже оплатила 15,7 млн долл. ВОЗ и сейчас осталась уже меньшая доля этого долга.



"Это поможет Украине вернуться и получить право голоса на Ассамблее, в различных агентствах ООН",- сказал Я.Хабихт.



Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения.



Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения, а средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.



МинПром

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