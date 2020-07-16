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Возрождение перерабатывающей промышленности невозможно без локализации - Власюк

16.07.20 16:14
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Законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", называемый законопроектом о локализации в промышленности, является стратегическим актом для Украины. Такое мнение высказал директор ГП "Укрпомвнешэкспертиза" Владимир Власюк, выступая на круглом столе "Локализация в машиностроении: как Украине победить в конкуренции".

"Закон о локализации это стратегический, многогранный индустриальный акт. Мы должны понимать, что для нас цена вопроса очень высока – быть нашей индустрии или не быть, расти и преодолеть ловушку бедности или нет", - сказал он.

В.Власюк привел расчеты "Укрпромвнешэкспертизы", согласно которым доходы на душу населения в 2018 году в Украине составили 3 298 долл., в то время как в Словакии – 18 330 долл., в Польше – 14 150 долл., в Румынии – 11 290 долл., в Турции – 10 380 долл. "Мы убеждены, что без современного индустриального развития, без мощной перерабатывающей промышленности мы эту пропасть не преодолеем, - подчеркнул В.Власюк. – Она увеличивается именно потому, что у нас происходит упадок перерабатывающей промышленности и разрушается индустриальное ядро страны".

По его мнению, развитие перерабатывающей промышленности в современных условиях невозможно без политики локализации, которую применяют сегодня почти все страны мира. В частности он сообщил, что на сегодняшний день в мире приняты 164 законодательных акта по локализации, львиная доля которых – 108 актов – приходится на Соединенные Штаты Америки. В.Власюк также привел пример Турции, которая интенсивно развивает свою железнодорожную сеть, расходуя в среднем по 5 млрд долл. в год. При этом турецкая сторона выдвигает подрядчикам условие, что 51% материалов, компонентов и работ должны быть национальными.

Директор "Укрпромвнешэкспертизы" напомнил, что в течение ближайших десяти лет Украине необходимо потратить 143 млрд долл. на транспортную и энергетическую инфраструктуру. "В Украине нет другого стратегического ресурса для инвестиций в инфраструктуру, чем деньги которые генерирует национальная экономика. Наша страна не имеет доступа к инфраструктурным фондам. У нас нет сильного помощника, как, например, у Восточной Германии была Западная Германия. И мы понимаем, что больших масштабных иностранных инвестиций в ближайшее время вряд ли стоит ожидать", - сказал он.

"То есть только ресурс, который генерирует экономика и значительная его часть это публичные средства. И этот ресурс может сыграть две роли – или стимулировать занятость и экономический рост в Украине, если он будет потрачен значительной мерой на наши внутренние заказы, или же быть потраченным на импорт, но тогда это будет способствовать созданию рабочих мест в других странах. Поэтому очевидно, что общественной цели отвечает то, чтобы ресурс публичных закупок содействовал развитию внутреннего производства и созданию новых рабочих мест. Мы сегодня настолько зажаты в наших ресурсных возможностях, что не можем позволить себе другой путь. И это в значительной степени зависит от локализации", - резюмировал В.Власюк.

Как сообщалось, вчера парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.

МинПром

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