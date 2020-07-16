Все уже устали от этого карантина – Зеленский Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц. А ограничения не должны негативно влиять на бизнес. Об этом он заявил на селекторном совещании с представителями правительства, передает пресс-служба президента.



По его словам, органам власти в вопросе карантина нужно действовать на основании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.



"Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил В.Зеленский.



Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц, а также внесут коррективы в правила адаптивного карантина.



При этом глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявил, что адаптивный карантин в столице могут продлить на полтора года - до 2022.



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