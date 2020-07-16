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ЕС выделил Украине 105 млн евро для поддержки малого бизнеса и реформ

16.07.20 15:28 , Бизнес Цензор
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Украина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро для поддержки малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Помощь от Европейского Союза будет направлена ​​на ряд направлений – от усиления возможностей органов и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационных грантов для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения", – отметила О.Стефанишина.

В частности, 60 млн евро помощи от ЕС будет выделено на Программу технического сотрудничества-2020 для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, включая экспертную поддержку министерств при разработке и внедрении реформ. Программа также призвана улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и тому подобное.

Кроме того, 25 млн евро будут направлены на реализацию Программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря Программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли.

20 млн евро будет выделено на Программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине". Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также совершенствования экономической политики в этой сфере.

Как сообщалось, пакет помощи Евросоюза Украине, направленный на борьбу и преодоление последствий эпидемии COVID-19 составляет 190 млн евро. Помощь будет оказываться в таких ключевых направлениях: поддержка срочных и краткосрочных потребностей в сфере здравоохранения; укрепление учреждений здравоохранения, повышение институционального потенциала Минздрава; преодоление последствий кризиса в социальной и экономической сферах.

Кроме того, Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, в том числе первая половина помощи не подразумевает дополнительных условий. 

МинПром

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