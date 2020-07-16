Украина в шаге от грандиозного международного скандала

Украина оказалась в шаге от грандиозного международного скандала. Виной тому – попытка группы "активистов" сорвать договоренности правительства с инвесторами в зеленую энергетику. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.
Она напомнила, что еще в июне Кабмин подписал с "зелеными" меморандум, который призван решить проблемы энергосектора и вывести его из кризиса. Документ стал базой для законопроекта 3658, который предусматривает снижение зеленых тарифов, что сэкономит Украине около 2 млрд евро до 2030 года. Но его принятие всячески блокируется.
"Излюбленный механизм "блокираторов" – поправочный спам. На считанные дни после первого чтения законопроект завалили техническими правками. Всего их около 1300 и все они будут рассмотрены. Но если смысл согласованного меморандума будет изменен, инвесторы абсолютно прогнозируемо придут в ярость: они брали кредиты, вкладывали деньги в украинскую экономику, заходили на рынок под определённые условия, а сейчас им говорят: "извините, мы меняем правила игры", - сказала она.
По мнению В.Гриб, если закон не примут в компромиссном виде, они моментально полетят с исками в международный арбитраж. "А это влетит Украине в серьёзную копейку. Имидж страны как надёжного партнера для инвестиций будет уничтожен. Голосование за этот законопроект – это тест на цивилизованность", - подытожила она.