Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина в шаге от грандиозного международного скандала

16.07.20 15:00
печать
размер текста:

Украина оказалась в шаге от грандиозного международного скандала. Виной тому – попытка группы "активистов" сорвать договоренности правительства с инвесторами в зеленую энергетику. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Она напомнила, что еще в июне Кабмин подписал с "зелеными" меморандум, который призван решить проблемы энергосектора и вывести его из кризиса. Документ стал базой для законопроекта 3658, который предусматривает снижение зеленых тарифов, что сэкономит Украине около 2 млрд евро до 2030 года. Но его принятие всячески блокируется.

"Излюбленный механизм "блокираторов" – поправочный спам. На считанные дни после первого чтения законопроект завалили техническими правками. Всего их около 1300 и все они будут рассмотрены. Но если смысл согласованного меморандума будет изменен, инвесторы абсолютно прогнозируемо придут в ярость: они брали кредиты, вкладывали деньги в украинскую экономику, заходили на рынок под определённые условия, а сейчас им говорят: "извините, мы меняем правила игры", - сказала она.

По мнению В.Гриб, если закон не примут в компромиссном виде, они моментально полетят с исками в международный арбитраж. "А это влетит Украине в серьёзную копейку. Имидж страны как надёжного партнера для инвестиций будет уничтожен. Голосование за этот законопроект – это тест на цивилизованность", - подытожила она.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:40
Все уже устали от этого карантина – Зеленский
15:28
ЕС выделил Украине 105 млн евро для поддержки малого бизнеса и реформ
15:09
Порт Пивденный нарастил перевалку грузов на 34%
14:53
ФРУ призывает НКРЭКУ не допустить роста ночных прайс-кэпов
14:47
В Японии разрабатывают технологию получения топлива из металлургических газов
14:35
Украину поделят на 4 зоны в рамках карантина
14:30
Метинвест запускает челлендж Сталь вокруг нас
14:14
Украина может подняться на 10-20 позиций в рейтинге Doing Business-2021 – министр
13:59
Северный поток-2 и Турецкий поток-2 попали в санкционный закон США
13:40
Эконалог должен направляться исключительно по назначению - Магера
13:27
Рада назначила Уруского вице-премьером по промышленности
13:17
Украина поставила рекорд по импорту газа за пять лет
13:11
В Аргентине создана ассоциация производителей лития Calbafina
13:09
Китайская экономика вернулась к росту во втором квартале
12:56
American Airlines отправит 25 тыс. работников в отпуск без сохранения зарплаты
12:43
Вьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта стали
12:30
Коронакризис ведет к росту торгового дефицита
12:11
Украина будет сотрудничать с Германией по применению водородных технологий
12:08
Alcoa закончила первое полугодие с убытком в 117 млн долл
11:52
Рада выразила недоверие менеджменту Укрзализныци
15.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!