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Порт Пивденный нарастил перевалку грузов на 34%

16.07.20 15:09 , Интерфакс Украина
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Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-июне 2020 года увеличил перевалку грузов на 33,53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 31,23 млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП "Администрация морских портов Украины".

Как сообщается, за шесть месяцев порт увеличил перевалку экспортных грузов на 31,8% – до 23,282 млн тонн, импортных – на 38,6%, до 4,197 млн тонн, транзитных – на 31,6%, до 3,543 млн тонн. Каботажных грузов перевалено 212,7 тыс. тонн (в январе-июне 2019 года – 7,97 тыс. тонн).

По номенклатуре грузов порт нарастил перевалку наливных грузов на 31,7% к январю-июню-2019 – до 2,964 млн тонн, сухих сыпучих – на 38,1%, до 25,91 млн тонн, а также сократил перевалку тарно-штучных на 0,86% – до 2,36 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 125,1 тыс. TEU (+ 23,38%).

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

МинПром

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