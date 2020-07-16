ФРУ призывает НКРЭКУ не допустить роста ночных прайс-кэпов Федерация работодателей Украины призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не принимать проект постановления "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 8 апреля 2020 № 766" и, соответственно, не допустить роста средневзвешенных цен на электрическую энергию. Об этом говорится в заявлении Федерации.



В ФРУ напомнили, что на заседании НКРЭКУ, которое состоится на следующей неделе запланировано принятие проекта указанного постановления, которое предполагает пересмотр установления границ ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки на РДН и ВГС в сторону увеличения, а именно установление на уровне ценового ограничения, которое действует в часы максимальной нагрузки.



Вместе с тем, в обосновании проекта постановления указано, что с инициативой отмены ночного price-cap выступили производители электроэнергии, в частности - теплоэлектростанции (ТЭС). В своих письмах в комиссию они указывают, что из-за ценовых ограничения в часы минимальной нагрузки, отсутствует возможность покрытия себестоимости производства электроэнергии. Такие решения приведут к увеличению цены электроэнергии в ночные часы и к росту средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности.



Указанный рост средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности состоится на фоне роста тарифов на передачу, покрытие которых промышленностью уже потребует 12,9 млрд грн.



По данным Государственной службы статистики Украины, в мае 2020 года индекс промышленной продукции составляет 88,3% по сравнению с маем 2019 года. В январе-мае 2020 по сравнению с январем-маем 2019 индекс промышленной продукции составил 91,3%, в т. ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 93,4%, перерабатывающей - 90%.



Уровень безработицы в первом квартале 2020 года среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 8,6%.



По результатам открытого опроса, проведенного Федерацией работодателей Украины среди владельцев и руководителей предприятий в июне 2020 года (до повышения указанных тарифов), почти 90% респондентов отметили уменьшение объемов производства в первом полугодии более чем на 10% по сравнению со вторым полугодием 2019 года. Кроме того, 86% респондентов прогнозируют сокращение штата работников до 10% во втором полугодии 2020 по сравнению с первым.



"Сейчас экономика нашей страны переживает кризис, который начался в конце прошлого года и обострился из-за глобального кризиса, усиленного коронавирусной пандемией. Во время глобального кризиса правительства развитых стран мира осознают необходимость создания максимально благоприятных условий для сохранения собственного промышленного потенциала. Некоторые из стран ЕС ввели мораторий на повышение стоимости электроэнергии, - сказано в заявлении. - При этом, последние решения, принятые комиссией (в части роста тарифов на передачу) и предлагаемые проектом постановления "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 8 апреля 2020 № 766" в ближайшее время приведут к ухудшению состояния промышленности, что станет причиной для уменьшения потребления электрической энергии и сокращения рабочих мест в Украине".



Федерация работодателей Украины, которая представляет интересы около 8 500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн. человек, призывает НКРЭКУ не принимать проект постановления и не допустить роста средневзвешенных цен на электрическую энергию.



МинПром



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