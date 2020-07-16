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Украину поделят на 4 зоны в рамках карантина

16.07.20 14:35 , РБК Украина
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В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны. В каждой из них будут определены четкие критерии по ограничениям.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Напомним, ранее М.Степанов рассказал, что готовится постановление, которым карантин в Украине продлят минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.

МинПром


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