Метинвест запускает челлендж Сталь вокруг нас Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа Метинвест запускает челлендж "Сталь вокруг нас", чтобы показать всему миру масштабы использования стали.



"Главный смысл нашего челленджа в том, чтобы показать масштабы использования стали. Предметы из металла повсюду. Сталь объединяет детей и взрослых, представителей разных профессий и домохозяек. Она о повседневной жизни, работе, увлечениях, поездках, путешествиях, спорте и отдыхе. Список можно продолжать бесконечно", – поясняют в пресс-службе группы компаний.



Идею челленджа под названием #PassTheSteelChallenge организаторы позаимствовали у запущенного фешен-блогерами #passthebrushchallenge, который за время карантина набрал почти 2 млрд просмотров. Сначала модники со всего мира меняли образ по щелчку пальцев. Затем бьюти-блогеры кидали друг другу кисти для макияжа и делали видео "до" и "после" макияжа. В итоге к движению подключились представители других профессий с разнообразными предметами, которые характеризуют их.



"Теперь наша очередь! Ко Дню металлурга и горняка это будет фан, который останется вам воспоминанием на долгое время. Покажем всему миру (именно всему миру!), что сталь – это круто. Участвуйте сами и передавайте челлендж друзьям и коллегам!", – призвали в Метинвест.



Как поясняют авторы идеи, для того, чтобы принять участие в челлендже достаточно собрать команду 4-6 человек, иметь мобильный телефон и один стальной предмет или его миниатюру. Далее, как и в оригинальном челлендже, первый человек должен перекинуть стальной предмет в одну из четырех сторон экрана. Следующий участник команды получает свою версию этого предмета из этой стороны и передает его в любую другую сторону. И так, пока не пройдет весь круг участников. При этом у участников команды не должен (но может) быть один и тот же предмет, но они должны быть едины по своей сути. Например, все бросают железную чашку, но у каждого она своя.



Тем же, у кого нет возможности собрать команду и снять видео, предлагают лайт-версию челленджа – сделать фото со стальным предметом. Например, выбрать большие объекты (мосты, автомобили, холодильники, заборы, продукцию и другие "тяжеловесы"), стать рядом с ним и прикоснуться к предмету, будто толкаешь его. Можно обойтись и более компактным предметом (кастрюля, насос, огнетушитель и т.д.) и взять его в одну руку. Главное – свободной рукой показывать на фото большой палец вверх и в описании поставить хештеги челленджа.



По итогам челленджа у участников будет возможность получить приятные призы. Для этого нужно разместить свое видео или фото с хештегом #PassTheSteelChallenge на личной странице в соцсетях до 10 августа. Подробнее с условиями челленджа можно ознакомиться по ссылке.



МинПром



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