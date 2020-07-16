Эконалог должен направляться исключительно по назначению - Магера Экологический сбор должен направляться исключительно по назначению, а не использоваться для латания бюджетных дыр. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Нардеп подчеркнал, что подготовил законопроект, который сегодня будет рассматриваться Верховной Радой. "Я подготовил его для того, чтобы раз и навсегда решить проблему экологических платежей, которые с 2014 года не работают на экологию. Ежегодно сотни миллионов гривен эконалога растворяются в общем котле госбюджета, и никто не знает, на что они расходуются", - сказал он.



С.Магера выразил уверенность, что экологические сборы должны обязаны работать на экологию.



"В сегодняшнем перечне вопросов повестки мой законопроект – в третьем десятке. Есть обоснованное подозрение, что до конца рабочего дня его просто не успеют рассмотреть. Ответственно заявляю – я не отступлю! Сделаю все, чтобы законопроект был принят. Не сегодня – завтра! Не завтра – на следующей сессии! Но буду дожимать! Закон действительно очень важен и нужен!", - заявил народный депутат.



Он подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса и жесточайшего кризиса государство и бизнес должны подставить друг другу плечо. Эконалог должен работать на промышленные города, а люди заслуживают дышать свежим воздухом.



МинПром



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