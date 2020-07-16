Китайская экономика вернулась к росту во втором квартале Экономика Китая во втором квартале вернулась к росту после глубокого спада в начале года, однако внутреннее потребление и инвестиции оставались слабыми, а шок от коронавирусного кризиса подчеркнул необходимость усиления мер поддержки для стимулирования восстановления, передает Reuters.



ВВП КНР вырос на 3,2% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики в четверг. Показатель превысил прогнозы аналитиков, опрошенных Рейтер, которые ждали рост в 2,5%.



"Хотя в целом справедливо сказать, что цифры превзошли ожидания, цифры также показывают, что мы видим, что китайский потребитель остается слабым", - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank в Сиднее.



"Это во многом связано с правительственным стимулированием восстановления, которое в значительной степени сфокусировано на промышленной стороне. Потребитель остается очень осторожным. Эта осторожность - то, на что рынок смотрит с точки зрения стран, где потребитель играет более значимую роль, так что это, очевидно, относится и к США", - добавил Катрил.



Снижение потребления действительно говорит о том, что глобальные перспективы не очень радужны, особенно с учетом того, что многие страны продолжают бороться с пандемией COVID-19, хотя Китай в значительной степени сумел сдержать вспышку и начал перезапускать свои экономические двигатели.



Розничные продажи в июне упали на 1,8% в годовом исчислении, снижаясь пятый месяц подряд. Аналитики ждали роста на 0,3% после падения на 2,8% в мае.



По сравнению с предыдущим кварталом ВВП в апреле-июне подскочил на 11,5%, сообщило статистическое бюро. Показатель превысил прогноз роста на 9,6%.



Промышленная экономика дала определенные надежды стране, которая пытается восстановить свои позиции: промышленное производство выросло на 4,8% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные.



Инвестиции в основной капитал сократились на 3,1% в первом полугодии в годовом выражении после падения на 6,3% за первые пять месяцев года.



МинПром



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