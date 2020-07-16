Северный поток-2 и Турецкий поток-2 попали в санкционный закон США Государственный департамент США включил в полномочия закона CAATSA, который противодействует противникам Америки путем введения санкций, российские проекты "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока".



Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.



"Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами" , - отметил глава Государственного департамента.



Он подчеркнул, что эти проекты нацелены на усиление "злонамеренного влияния России" в регионе, подрыв трансатлантической безопасности и не имеют ничего общего с коммерцией.



"Это кремлевские инструменты, которые используются для эксплуатации и усиления зависимости Европы от энергетических поставок из России. Это инструменты для того, чтобы подорвать Украину", - отметил М.Помпео.



Государственный секретарь США назвал это "недвусмысленным сообщением" для любой европейской или другой иностранной компании о возможности наложения экономических и финансовых ограничений США.



Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что Кремль "чрезвычайно негативно" отреагировал на введение новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", это не повлияет на планы его строительства.



Ранее сообщалось о том, что регулятор Германии освободил оператора "Северного потока" от выполнения правил газовой директивы ЕС на 20 лет.



Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



