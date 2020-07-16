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Северный поток-2 и Турецкий поток-2 попали в санкционный закон США

16.07.20 13:59 , Зеркало недели
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Государственный департамент США включил в полномочия закона CAATSA, который противодействует противникам Америки путем введения санкций, российские проекты "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока".

Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

"Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами" , - отметил глава Государственного департамента.

Он подчеркнул, что эти проекты нацелены на усиление "злонамеренного влияния России" в регионе, подрыв трансатлантической безопасности и не имеют ничего общего с коммерцией.

"Это кремлевские инструменты, которые используются для эксплуатации и усиления зависимости Европы от энергетических поставок из России. Это инструменты для того, чтобы подорвать Украину", - отметил М.Помпео.

Государственный секретарь США назвал это "недвусмысленным сообщением" для любой европейской или другой иностранной компании о возможности наложения экономических и финансовых ограничений США.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что Кремль "чрезвычайно негативно" отреагировал на введение новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", это не повлияет на планы его строительства.

Ранее сообщалось о том, что регулятор Германии освободил оператора "Северного потока" от выполнения правил газовой директивы ЕС на 20 лет.

Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.

МинПром

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