Вьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта стали Подразделение вьетнамского Министерства промышленности и торговли, занимающееся торговыми конфликтами, обратилось к филиппинским коллегам с просьбой исключить поставщиков стальной продукции из Вьетнама из-под действия защитного расследования.



Данное расследование стартовало на Филиппинах в середине июня текущего года. Его объектами являются три категории проката с покрытиями. По данным Министерства торговли и промышленности Филиппин, потребление этой продукции в стране возросло от 66 тыс. т в 2014 г. до 219 тыс. т в 2018 г., но весь этот рост был покрыт за счет импорта. Объем местного производства проката с покрытиями за 2015-2018 гг. даже несколько сократился.



В своем обращении вьетнамские представители призывают Филиппины придерживаться принципов ВТО при проведении расследования, а также использовать наиболее полные и корректные данные для определения объемов импорта и степени ущерба, нанесенного им национальным производителям.



Как заявляют вьетнамцы, поставки их продукции на Филиппины не являются значительными, а потому должны быть исключены из расследования. В то же время, в целом филиппинское направление традиционно является одним из приоритетных для вьетнамских экспортеров стали.



В последнее время поставки стальной продукции из Вьетнама все чаще подвергаются ограничениям в различных странах. Только в первом квартале текущего года в Таиланде и Канаде были введены антидемпинговые пошлины на различные виды вьетнамской стальной продукции, а в Малайзии, Австралии и США начались новые расследования, объектами которых стали вьетнамские компании.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



