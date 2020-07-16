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Вьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта стали

16.07.20 12:43 , Металлоснабжение и сбыт
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Подразделение вьетнамского Министерства промышленности и торговли, занимающееся торговыми конфликтами, обратилось к филиппинским коллегам с просьбой исключить поставщиков стальной продукции из Вьетнама из-под действия защитного расследования.

Данное расследование стартовало на Филиппинах в середине июня текущего года. Его объектами являются три категории проката с покрытиями. По данным Министерства торговли и промышленности Филиппин, потребление этой продукции в стране возросло от 66 тыс. т в 2014 г. до 219 тыс. т в 2018 г., но весь этот рост был покрыт за счет импорта. Объем местного производства проката с покрытиями за 2015-2018 гг. даже несколько сократился.

В своем обращении вьетнамские представители призывают Филиппины придерживаться принципов ВТО при проведении расследования, а также использовать наиболее полные и корректные данные для определения объемов импорта и степени ущерба, нанесенного им национальным производителям.

Как заявляют вьетнамцы, поставки их продукции на Филиппины не являются значительными, а потому должны быть исключены из расследования. В то же время, в целом филиппинское направление традиционно является одним из приоритетных для вьетнамских экспортеров стали.

В последнее время поставки стальной продукции из Вьетнама все чаще подвергаются ограничениям в различных странах. Только в первом квартале текущего года в Таиланде и Канаде были введены антидемпинговые пошлины на различные виды вьетнамской стальной продукции, а в Малайзии, Австралии и США начались новые расследования, объектами которых стали вьетнамские компании.

МинПром

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