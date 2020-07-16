Коронакризис ведет к росту торгового дефицита Из-за коронакризиса в апреле и мае наблюдался профицит внешней торговли (830 млн долл. и 373 млн долл. соответственно). Впрочем, уже во второй половине полугодия Украину ждет стремительный рост торгового дефицита. Об этом заявил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.



"Первый этап коронакризиса был очень умеренный для Украины. Карантинные ограничения фактически сделали работу, которую обычно делала девальвация гривны - обвалили импорт на 34% и 40% в апреле и мае, соответственно. Как следствие, вместо традиционного торгового дефицита и обвальной девальвации гривны мы получили впечатляющий торговый профицит и на удивление устойчивую валюту на фоне шоковых сценариев в соседних странах", - заявил Д.Боярчук.



Учитывая, что инфекционисты прогнозируют вторую волну COVID-19, окончательное понимание ситуации придет позже, отмечают эксперты CASE Украина.



"Очевидно, что в ближайшие месяцы спрос на импорт вернется, а с ним вернется торговый дефицит и давление на национальную валюту. Уже в июне мы видим, что импорт потребительских товаров начал расти (около 3%, в сравнении с падением на 33% в мае), а приятный профит изменился на привычный дефицит - 630 млн долл. дефицит торговли товарами в июне по данным Государственной таможенной службы", - отметил Д.Боярчук.



Негативные тенденции, по словам экономиста, будут усиливаться, ведь будет расти торговый дефицит, а отложенный спрос на импорт сыграет неприятную шутку во втором полугодии.



"Стремительный рост торгового дефицита вместе с запланированным "смягчением" монетарной политики обещает окончание спокойного течения коронакризиса для Украины", - подытожил эксперт.



В свою очередь, директор направления макроэкономики и торговли CASE Ян Хагмеер напомнил, что мир уже переживал подобный кризис - в 2008 году. По его словам, влияние коронавируса почувствовало много стран. В Европе и США в апреле 2020 года экспорт упал до 40%. То же самое касается и Китая, однако китайская экономика сравнительно быстро начала опять расти.



"Если говорить о глобальную цепь в европейских странах, то они накапливали свои товары, опасаясь проблем на границе. У людей не было уверенности, что они смогут провезти машины через границу. А в Китае очень много готовых продуктов, которые импортируются, плюс - промежуточных товаров. И их объемы экспорта постепенно возвращаются на докризисные показатели", - подчеркнул Я.Хагмеер.



Первая фаза коронакризиса была для Украины относительно безболезненной и это могло создать обманчивое впечатление устойчивости экономики. Однако на второе полугодие наметился ряд рисков, связанных с восстановлением торгового дефицита, утверждают эксперты.



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