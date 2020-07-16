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Рада выразила недоверие менеджменту Укрзализныци

16.07.20 11:52 , Интерфакс Украина
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Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на своем заседании в среду проголосовал за недоверие руководству АО "Укрзализныця", сообщил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта Александр Скичко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно – "Укрзализныця" сейчас в критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и. о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает не слаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют "УЗ" к банкротству. В такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к сегодняшнему шагу и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию", - написал он.

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, принял распоряжения об прекращении полномочий членов правления АО "Укрзализныця" Ремигиуша Пашкевича и Марчина Целеевського.

В то же время исполняющим обязанности члена правления "Укрзализныци" назначен директор предприятия по финансам и экономике Николай Иванинив.

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