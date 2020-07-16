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Кирилл Шевченко стал главой Национального банка Украины

16.07.20 11:39 , Интерфакс Украина
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Верховная Рада назначила председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины (НБУ).

Как передает "Интрфакс-Украина", за соответствующее постановление проголосовали 332 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Что мы требуем от человека, который будет назначен на должность... Мы должны сберечь тренд на протяжении последнего года на сокращение учетной ставки НБУ, а также инфляционную стабильность", - сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с парламентской трибуны в четверг.

Глава профильного комитета отметил, что представители банковского сообщества рекомендовали президенту кандидатуру К.Шевченко.

"Вопросы, на которые Шевченко дал однозначный ответ: инфляции - не будет, неконтролированной эмиссии - не будет, независимость НБУ будет сохранена и приумножена", - добавил Д.Гетманцев.

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