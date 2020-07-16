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Ярославский озаботился судьбой Электротяжмаша

16.07.20 11:25 , Металлургпром
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Президент группы компаний DCH Александр Ярославский обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором попросил власти страны "разрешить ситуацию на некогда мощнейшем харьковском предприятии "Электротяжмаш". По словам бизнесмена, завод оказался на грани остановки и может повторить судьбу Харьковского авиационного завода, которого "фактически больше нет".

А.Ярослвский считает, что основной причиной проблем стало непрофессиональное управление предприятием и заявил, что исправить ситуацию можно "только путем прихода ответственного частного инвестора". По его словам, завод может обанкротится уже в этом году и до приватизационного аукциона в начале 2021 года "не доживет".

Напомним, что на этой неделе основной заказчик "Электротяжмаша" государственная компания "Укргидроэнерго" заявила, что не имеет задолженности перед харьковским заводом, однако со стороны этого предприятия есть недостатки в подготовке документации, в соответствии с требованиями, установленными международным контрактам что приводит к увеличению срока рассмотрения платежных документов со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и независимых международных консультантов EDF и Mott MacDonald.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что на сегодня со стороны ГП "Завод «Электротяжмаш" есть задержки в поставках оборудования более чем на 3 месяца, что "недопустимо и приведет к негативным последствиям".

МинПром

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