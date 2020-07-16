Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинский рынок госзакупок беспрецедентно открыт для многих стран – замминистра экономики Качка

16.07.20 10:46
печать
размер текста:

Украинский рынок государственных закупок является беспрецедентно открытым. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка, выступая на круглом столе "Локализация в машиностроении: как Украине победить в конкуренции".

"Так или иначе, вопрос пересмотра доступа иностранной продукции к украинским государственным закупкам висел в воздухе давно и серьезно, потому что наш рынок государственных закупок беспрецедентно открытый. Нет ни одного рынка, который бы был настолько открыт в одностороннем порядке", - сказал он.

Т.Качка отметил, что существующая на сегодня система государственных закупок была выстроена с главной целью побороть коррупцию. "В определенный момент был большой запрос в обществе чтобы у нас прозрачность, открытость и максимальная эффективность системы закупок должна решить большинство проблем госзакупок именно с точки зрения государственных финансов, а не с точки зрения экономики", - подчеркнул он.

В то же время Т.Качка оценил нынешнюю систему госзакупок как "хорошую". "Но с точки зрения доступа продукции мы действительно очень сильно открыты в одностороннем порядке к 80% всех стран. Особенно в одностороннем порядке открыты для Казахстана, Беларуси и Турции", - отметил замминистра экономики.

При этом он обратил внимание на то, что Украина имеет взаимный доступ к рынкам ряда стран, в частности Европейского Союза, США, Швейцарии, Норвегии, Японии, Австралия, Молдовы. "Мы им пообещали доступ на свой рынок и получили доступ на их рынок. Но это не означает что мы не можем нюансами наполнять наше законодательство. Тот же ЕС достаточно активно говорит о том, что это преимущество иметь доступ к европейскому рынок госзакупок, и подсказывает всем государствам как это правильно сделать. И мы свою систему тоже должны настроить", - резюмировал Т.Качка.

Как сообщалось, вчера парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
Медь дорожает из-за роста импорта в Китай
10:46
Нафтогаз потратит 100 млн грн на установку солнечных панелей на Донбассе
10:32
На пост главы НБУ предложили кандидатуру Кирилла Шевченко
10:27
Локализация защищает интересы европейских компаний в Украине - ФРУ
10:12
В Индии восстанавливается спрос на сталь
09:53
Недельное производство стали в США снизилось на 30%
09:28
Минторг США снизил пошлины на корейские трубы
08:58
В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
08:26
ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти
08:00
Запасы алюминия в Японии достигли максимума за 4 года
15.07.20
18:02
Газовые компании Фирташа хотят сорвать запуск рынка газа для населения
17:45
Китай стал главным импортером и экспортером Украины
17:27
Госбанки планируют закрыть сотни отделений по всей стране
17:18
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о локализации
17:11
Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии
17:05
В Украине дан старт реформе рынка металлолома
16:57
Повышение тарифа на передачу электроэнергии обойдется промышленности в 5 млрд грн за год – Каленков
16:38
Зеленский представит кандидата на пост главы НБУ 16 июля
16:21
Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить
16:01
60% украинцев считают, что страна развивается не в нужном направлении
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!