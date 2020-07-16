Медь дорожает из-за роста импорта в Китай Стоимость меди на биржах Лондона и Нью-Йорка приблизилась к двухлетнему максимуму под влиянием данных о росте потребления меди в Китае, чья экономика полностью оправилась от последствий эпидемии коронавируса.



Согласно данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в июне в стране было произведено 759,2 тыс. т катодной меди, что на 4,3% больше, чем в тот же период годом ранее. По итогам первого полугодия объем выпуска составил 4,43 млн т, что на 3,7% превышает прошлогодний показатель.



В то же время, в июне китайские компании установили новый рекорд по объему импорта необработанной меди и медной продукции. Закупки возросли в 1,5 раза по сравнению с маем и достигли 656,5 тыс. т. За первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал 2,84 млн т меди, на 25,2% больше, чем в тот же период 2019 г.



Между тем, закрытие ряда предприятий в странах Латинской Америки на карантин привело к ограничению поставок медного концентрата в Китай. В июне в страну поступило 1,69 млн т этого сырья, что на 8,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, но объем импорта за первое полугодие составил 10,84 млн., что лишь на 3% больше, чем в январе-июне 2019 г.



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