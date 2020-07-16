Нафтогаз потратит 100 млн грн на установку солнечных панелей на Донбассе Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, поддержал проект распоряжения о реализации благотворительной программы для территориальных громад Донецкой и Луганской областей за средства НАК "Нафтогаз Украины". Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.



"Речь идет о возможности реализации социальной благотворительной программы по установлению малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений, а также обустройства на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования на территории общин населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения", – пояснил В.Мокан.



По словам представителя Кабмина в Раде, устанавливать солнечные электростанции планируется на крышах или фасадах домов и зданий, в которых размещены объекты социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры), правоохранительные органы, органы государственной власти и местного самоуправления.



Благотворительные средства на общую сумму до 100 млн грн владельцам этих оъектов и сооружений будут выделены АО "НАК "Нафтогаз Украины" или его аффилированными предприятиями.



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