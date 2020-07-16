Локализация защищает интересы европейских компаний в Украине - ФРУ Законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", называемый законопроектом о локализации в промышленности, защищает интересы европейских компаний в Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, выступая на круглом столе "Локализация в машиностроении: как Украине победить в конкуренции".



"Последние четыре года наша практика минимальной цены как единственного критерия на публичных закупках показывает, что конкуренция разворачивается не между европейскими и украинскими компаниями, а между Китаем и Китаем, чуть-чуть Турцией и Беларусью", - сказал Р.Ильичев.



По его словам, парадокс сложившейся ситуации, когда локализированная с немцами буровая "Дискавери" проигрывает китайцам, когда сумской компрессор с немецким двигателем Deutz проигрывает турецкому Dalgakiran, когда Украина закупает на миллиарды долларов нефтегазовое оборудование в Китае, когда "вагон метро с европейской комплектацией проигрывает Китаю".



Гендиректор ФРУ выразил уверенность, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о локализации как раз защищает интересы европейских компаний в Украине.

"Потому что пожарные машины идут на шасси MAN, а коммунальная техника на шасси Мерседеса и так далее. Это очень важный аспект. А нам все время пытаются доказать, что мы работаем в ущерб европейским компаниям, так это неправда", - отметил он.



Р.Ильичев также напомнил, что сегодня Украина является единственной страной в мире, которая не использует неценовые критерии при публичных закупках. "Ни жизненный цикл приобретаемой техники и оборудования, ни локализация, ни занятость, ни корпоративная социальная ответственность, ни экология – ничего. Только цена. Нигде в мире вы такого больше не увидите. Например, в Польше цена составляет всего 15%, остальные 85% - мультипликационный критерий, в котором заложены все вышеперечисленные условия", - подчеркнул он.



При этом он обратил внимание, что наличие в публичных закупках одного лишь ценового критерия приводит к тому, что Украина зачастую приобретает некачественную технику. "У нас масса примеров закупки по минимальной цене сложной техники. Я могу рассказать, сколько сломанной нефтегазовой техники валяется на складах "Шебелинки" и прочих подразделениях «Укргазвыдобування». Потому что априори по такой цене китайская техника не могла быть качественной", - акцентировал Р.Ильичев.



Как сообщалось, вчера парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739. Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.



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