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Минторг США снизил пошлины на корейские трубы

16.07.20 09:28 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство торговли США после проведения повторного расследования скорректировало ставки антидемпинговых пошлин на южнокорейские трубы нефтегазового сортамента.

В частности, для компании Hyundai Steel была определена нулевая демпинговая маржа. Для компании SeAH Steel ставка снижена от 17,04% до 3,96%, а для прочих корейских поставщиков труб OCTG — от 13,16 до тех же 3,96%.

В другом повторном антидемпинговом расследовании по импорту бесшовных труб малых размеров из Румынии Министерство торговли США определило, что компания Silcotub в период с 1 августа 2018 г. по 31 июля 2019 г. не поставляла данную продукцию по демпинговым ценам, а румынское подразделение ArcelorMittal Tubular Products вообще не экспортировало ее в США.

МинПром

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