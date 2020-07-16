Минторг США снизил пошлины на корейские трубы Министерство торговли США после проведения повторного расследования скорректировало ставки антидемпинговых пошлин на южнокорейские трубы нефтегазового сортамента.



В частности, для компании Hyundai Steel была определена нулевая демпинговая маржа. Для компании SeAH Steel ставка снижена от 17,04% до 3,96%, а для прочих корейских поставщиков труб OCTG — от 13,16 до тех же 3,96%.



В другом повторном антидемпинговом расследовании по импорту бесшовных труб малых размеров из Румынии Министерство торговли США определило, что компания Silcotub в период с 1 августа 2018 г. по 31 июля 2019 г. не поставляла данную продукцию по демпинговым ценам, а румынское подразделение ArcelorMittal Tubular Products вообще не экспортировало ее в США.



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