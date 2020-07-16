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В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
16.07.20 08:58
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В течение первой декады месяца (1-10 июля 2020 года) металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,13 млн. тонн стали за сутки. Снижение показателей к предыдущей декаде – 11 400 тонн или 0,53%. В годовом сопоставлении рост объёмов составил 5,81%, сообщает SMM.
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