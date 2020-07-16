В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали В течение первой декады месяца (1-10 июля 2020 года) металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,13 млн. тонн стали за сутки. Снижение показателей к предыдущей декаде – 11 400 тонн или 0,53%. В годовом сопоставлении рост объёмов составил 5,81%, сообщает SMM.



В целом по стране среднесуточное производство стали оценивается в 2,98 млн. тонн – на 0,3% меньше по сравнению с концом июня, но на 4,7% больше в годовом соотношении.



Запасы металлопроката на складах CISA составляли на 10 июля 13,62 млн. тонн – на 400 тонн больше по сравнению с концом июня. Средний объём производства стальной продукции в начале июля снизился по сравнению с предыдущей декадой на 7,2% до 1,98 млн. тонн в день.



Напомним, в середине июня 2020 года производство стали у 97 предприятий ассоциации было рекордно высоким – 2,14 млн. тонн за сутки.



МинПром

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