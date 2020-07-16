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ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти

16.07.20 08:26
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Страны ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи. Они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года, пишет газета "Коммерсант".

Однако реальное увеличение добычи в августе может быть меньше за счет стран — в их число входят Ирак, Ангола, Нигерия и Казахстан,— которые не полностью выполняли договоренности в мае-июне. По данным Platts, они в течение июля—сентября должны будут сократить добычу на 0,84 млн б/с. В результате, по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, в августе квота сократится лишь до 8,1–8,2 млн б/с.

Решение об увеличении производства было принято на фоне ожиданий по росту спроса на нефть в мире в связи с частичным восстановлением потребления после пандемии коронавируса. Так, на этой неделе ОПЕК улучшила прогноз по снижению спроса на нефть на 130 тыс. б/с в 2020 году, до 8,9 млн б/с, МЭА — на 700 тыс. б/с, до 8,6 млн б/с.

Изначально, согласно условиям сделки, заключенной в апреле, сокращение общей квоты до 7,7 млн б/с должно было произойти еще в июле. Однако месяц назад страны ОПЕК+ решили не торопиться с ослаблением сделки, опасаясь того, что восстановление спроса на нефть после снятия карантинных ограничений в большинстве стран окажется неустойчивым. Теперь же страны ОПЕК+, внутри которой нередко возникали противоречия, быстро пришли к консенсусу о сокращении квот.

МинПром

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