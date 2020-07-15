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Китай стал главным импортером и экспортером Украины

15.07.20 17:45 , Интерфакс Украина
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Товарооборот Украины в январе-июне 2020 года составил 47,3 млрд долл., при этом сальдо торгового баланса достигло "минус" 1,4 млрд долл.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным импорт товаров в первом полугодии 2020 года превысил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года.

Топ-3 крупнейших импортеров - Китай (15% всего импорта), Германия и РФ (по 9%).

"Чаще всего импортировали: минеральное топливо; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства и их части; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование", - уточняет Гостаможня.

По ее данным, экспорт составил 23 млрд долл., что на 6% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Среди крупнейших экспортеров - Китай (13% экспорта), Польша (6%), РФ (6%).

Чаще всего Украина экспортировала зерно, черные металлы, жиры и масла и продукты их расщепления.

МинПром

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