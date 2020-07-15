Профильный комитет Рады поддержал законопроект о локализации Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739 и отклонил альтернативные законопроекты №№3739-1 и 3739-2.



Комментируя принятое решение замглавы комитета, народный депутат Дмитрий Кисилевский подчеркнул, сто законопроект №3739 "возвращает здравый смысл в политику государственных закупок. Он напомнил, что в США и ЕС проникновение импорта в госзакупки составляет 5-7%, а в Украине – почти 40%.



"У нас эпидемия коронавируса и экономический кризис. К концу года около 250 тысяч украинцев могут потерять работу. Падение промышленного производства 8,7% (5 мес. 2020 к 5 мес. 2019). Падение перерабатывающей промышленности - 15,6%. Поэтому требование локализации является логическим государственническим решением в поддержку своей экономики и своих граждан в условиях пандемии", - подчеркнул Д.Кисилевский.



Он отметил, что в предложенном законопроекте речь идет о четырех категориях машиностроения – железнодорожном транспорте, городском транспорте, коммунальной технике и машиностроении. Если производители этих товаров хотят продавать их в Украине, то они должны обеспечить в нем долю украинской составляющей на уровне 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением на 15% с 2024 года.



"Законопроект обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет. Создание 62,5 тыс. новых рабочих мест. И 8%-ный рост налоговых поступлений", - резюмировал Д.Кисилевский.



МинПром



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