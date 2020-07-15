В Украине дан старт реформе рынка металлолома

Вступление в силу принятого вчера законопроекта № 2426 сдвинет с мертвой точки реформу отечественного рынка металлолома. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.
Нардеп подчеркнул, что сегодня только 20% операций на рынке металлолома проходят что называется "в белую". Остальные 80% - это нелегальные сделки купли-продажи черного и цветного лома.
"Исходя из приведенной структуры, становится ясно, кому это выгодно. Прежде всего, - правоохранительным органам, которые могут, естественно не бесплатно, закрывать глаза на все то, что происходит в тени. Вторая категория "выгодополучателей" - чиновники. С помощью разрешить/запретить они устраивают "веселую жизнь" тем, кто пытается работать легально", - отметил Д.Шпенов.
Он подчеркнул, что принятый законопроект № 2426 в корне меняет ситуацию на рынке. Законом упразднены понятия "бытовой" и "промышленный" металлом, физическим лицам разрешили сдавать лом промышленного происхождения, для компаний-сборщиков отменены требования по наличию ненужного дорогостоящего оборудования, а также – наличию актов обследования, которые выдавали местные власти.
"Пользуясь различного рода правовыми коллизиями, на всем этом неплохо «зарабатывали» коррупционеры всех мастей, - отметил Д.Шпенов. - Теперь граждане могут сдавать любой металлолом и получать расчет наличными, а заготконторы – принимать лом и сразу же, без глубокой переработки, передавать его на меткомбинаты. Все станет в разы проще и прозрачнее"
"Декриминализация и детенизация отдельных отраслей экономики крайне важна. Украина находится в экономическом кризисе. Чтобы его преодолеть, нам нужно искать источники наполнения бюджета и создавать новые рабочие места. Закон № 2426 решает обе этих задачи в своем сегменте. Теперь зарабатывать на рынке металлолома будут легальные компании и государство, а не коррупционеры и криминалитет. А меткомбинаты, наконец, смогут сосредоточится на заготовке сырья вместо того, чтобы постоянно "решать" вопросы с охочими до "подарков" чиновниками и правоохранителями", - резюмировал нардеп.