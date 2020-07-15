Госбанки планируют закрыть сотни отделений по всей стране Ощадбанк и ПриватБанк, которые в 2019 году были лидерами по сокращению своей региональной сети, в текущем году закроют еще сотни отделений.



К началу 2020-го у Ощадбанка оставалось 2,33 тыс. отделений, и в течение года он стремится сократить их до 1,8-2 тыс.



Об этом сообщает "Финансовый клуб".



"Это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которая сопровождается существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких небольших отделений на базе вновь созданного учреждения", – объясняет директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.



На сеть ПриватБанка, вторую по размеру – 1,93 тыс. офисов, в большей степени давит финансовый digital, чем желание повысить операционную эффективность.



"Процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания", – рассказывает руководитель направления развития сети ПриватБанка Андрей Козловский.



Часть офисов закрывается, происходит передислокация отделений, их объединение, увеличение площади или изменение формата. "Благодаря всем этим изменениям до конца года наша сеть уменьшится до 1,8 тыс. отделений", – обещает он.



Отметим, что Ощадбанк в 2019 году закрыл 303 офиса (сеть сократилась на 11,5%), а ПриватБанк – 93 (на 4,6%). При этом региональные сети всех банков за 2019 год сократились на 507 отделений – до 8002 подразделений.



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