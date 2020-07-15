Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Госбанки планируют закрыть сотни отделений по всей стране

15.07.20 17:27 , Финансовый клуб
печать
размер текста:

Ощадбанк и ПриватБанк, которые в 2019 году были лидерами по сокращению своей региональной сети, в текущем году закроют еще сотни отделений.

К началу 2020-го у Ощадбанка оставалось 2,33 тыс. отделений, и в течение года он стремится сократить их до 1,8-2 тыс.

Об этом сообщает "Финансовый клуб".

"Это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которая сопровождается существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких небольших отделений на базе вновь созданного учреждения", – объясняет директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

На сеть ПриватБанка, вторую по размеру – 1,93 тыс. офисов, в большей степени давит финансовый digital, чем желание повысить операционную эффективность.

"Процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания", – рассказывает руководитель направления развития сети ПриватБанка Андрей Козловский.

Часть офисов закрывается, происходит передислокация отделений, их объединение, увеличение площади или изменение формата. "Благодаря всем этим изменениям до конца года наша сеть уменьшится до 1,8 тыс. отделений", – обещает он.

Отметим, что Ощадбанк в 2019 году закрыл 303 офиса (сеть сократилась на 11,5%), а ПриватБанк – 93 (на 4,6%). При этом региональные сети всех банков за 2019 год сократились на 507 отделений – до 8002 подразделений.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Газовые компании Фирташа хотят сорвать запуск рынка газа для населения
17:45
Китай стал главным импортером и экспортером Украины
17:18
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о локализации
17:11
Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии
17:05
В Украине дан старт реформе рынка металлолома
16:57
Повышение тарифа на передачу электроэнергии обойдется промышленности в 5 млрд грн за год – Каленков
16:38
Зеленский представит кандидата на пост главы НБУ 16 июля
16:21
Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить
16:01
60% украинцев считают, что страна развивается не в нужном направлении
15:46
Банки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтов
15:29
Отключение энергоснабжения обходится Украине в миллиарды евро
15:16
Правительство запретило ввоз вагонов из России
14:58
Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ
14:43
Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод
14:29
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
14:15
Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера
14:05
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
13:47
Выборы в местные советы пройдут 25 октября
13:33
Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента
13:10
Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.
14.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!