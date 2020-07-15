Повышение тарифа на передачу электроэнергии обойдется промышленности в 5 млрд грн за год – Каленков

Из-за повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии дополнительные расходы промышленности составят 5 млрд грн в год. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
"Повышение тарифов - это миллиарды и дополнительные расходы, совершенно необоснованные, на промышленность, ну и на коммунальные службы, на водоканалы, на всех. Суммы там огромные. По году это миллиарды гривен. Только металлурги заплатят несколько миллиардов, а общие затраты дополнительные больше 5 миллиардов", - сказал А.Каленков.
По его мнению, поднятие тарифов в условиях нынешнего кризиса обернется серьезными потерями для государства в целом, которое недополучит значительные суммы отчислений в бюджет.
"Нет никаких ни экономических, ни логических оснований перекладывать это бремя на промышленность. Тем более во время коронакризиса... В результате бюджет государственный потеряет еще больше. Потому что промышленность уменьшит объемы производства из-за того, что у нее себестоимость растет, еще дополнительно к тому, что уже уменьшилось. И меньше закупит электроэнергии", - подчеркнул А.Каленков.
По его мнению, решение НКРЭКУ о повышении тарифов должно быть пересмотрено, и правительству следует вмешаться в ситуацию.