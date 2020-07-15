Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Повышение тарифа на передачу электроэнергии обойдется промышленности в 5 млрд грн за год – Каленков

15.07.20 16:57 , Главком
печать
размер текста:

Из-за повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии дополнительные расходы промышленности составят 5 млрд грн в год. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Повышение тарифов - это миллиарды и дополнительные расходы, совершенно необоснованные, на промышленность, ну и на коммунальные службы, на водоканалы, на всех. Суммы там огромные. По году это миллиарды гривен. Только металлурги заплатят несколько миллиардов, а общие затраты дополнительные больше 5 миллиардов", - сказал А.Каленков.

По его мнению, поднятие тарифов в условиях нынешнего кризиса обернется серьезными потерями для государства в целом, которое недополучит значительные суммы отчислений в бюджет.

"Нет никаких ни экономических, ни логических оснований перекладывать это бремя на промышленность. Тем более во время коронакризиса... В результате бюджет государственный потеряет еще больше. Потому что промышленность уменьшит объемы производства из-за того, что у нее себестоимость растет, еще дополнительно к тому, что уже уменьшилось. И меньше закупит электроэнергии", - подчеркнул А.Каленков.

По его мнению, решение НКРЭКУ о повышении тарифов должно быть пересмотрено, и правительству следует вмешаться в ситуацию.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-ч (без НДС).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Газовые компании Фирташа хотят сорвать запуск рынка газа для населения
17:45
Китай стал главным импортером и экспортером Украины
17:27
Госбанки планируют закрыть сотни отделений по всей стране
17:18
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о локализации
17:11
Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии
17:05
В Украине дан старт реформе рынка металлолома
16:38
Зеленский представит кандидата на пост главы НБУ 16 июля
16:21
Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить
16:01
60% украинцев считают, что страна развивается не в нужном направлении
15:46
Банки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтов
15:29
Отключение энергоснабжения обходится Украине в миллиарды евро
15:16
Правительство запретило ввоз вагонов из России
14:58
Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ
14:43
Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод
14:29
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
14:15
Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера
14:05
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
13:47
Выборы в местные советы пройдут 25 октября
13:33
Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента
13:10
Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.
14.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!