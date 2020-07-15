Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить Кабинет министров освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 июля, передает Интерфакс-Украина.



"Проект постановления предлагает установить, что на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19, освобождаются от арендной платы (арендаторы коммунального имущества) согласно дополнениям. Это позволит украинскому бизнесу, требующему поддержки государства, сбалансировать свои расходы", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, представляя документ.



Проект постановления принят с трехдневной доработкой.



Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №3377, который содержит поправку об освобождении арендаторов коммунального имущества от уплаты арендной платы на время карантина.



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