Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить

Кабинет министров освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 июля, передает Интерфакс-Украина.
"Проект постановления предлагает установить, что на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19, освобождаются от арендной платы (арендаторы коммунального имущества) согласно дополнениям. Это позволит украинскому бизнесу, требующему поддержки государства, сбалансировать свои расходы", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, представляя документ.
Проект постановления принят с трехдневной доработкой.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №3377, который содержит поправку об освобождении арендаторов коммунального имущества от уплаты арендной платы на время карантина.