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60% украинцев считают, что страна развивается не в нужном направлении

15.07.20 16:01 , РБК Украина
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В начале июля 2020 года 20% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 13,5% респондентов высказывают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Кроме того, 21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, в июне 2020 года проблема нехватки денег впервые стала главной для украинцев.

А по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считали, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.

МинПром

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