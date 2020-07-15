Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Банки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтов

15.07.20 15:46 , Интерфакс
печать
размер текста:

Крупнейшие банки США дали понять, что худший период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще впереди, зарезервировав десятки миллиардов долларов на покрытие возможных потерь по кредитам.

JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые во вторник, 14 июля, открыли сезон корпоративной отчетности в США, во втором квартале направили в резервы свыше 28 млрд долл., что отрицательно сказалось на их прибыли. Банки опасаются, что на фоне COVID-19 потребители и предприятия окажутся не в состоянии возвращать выданные им займы.

Значительное увеличение резервов под убытки по займам по сравнению с предыдущими тремя месяцами отражает изменения в предположениях кредиторов относительно продолжительности и тяжести последствий пандемии для экономики, отмечает The Wall Street Journal.

JPMorgan, крупнейший американский банк по размеру активов, сообщил, что создал дополнительные резервы на случай сохранения высокого уровня безработицы в следующем году и более медленного восстановления ВВП, чем предполагали экономисты банка три месяца назад. "Это не обычная рецессия, - заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. - Рецессионную часть этого вы увидите в будущем".

Руководство банков отмечает, что в мае наблюдались признаки зарождающегося восстановления экономики на фоне отмены карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19. Возобновление роста числа заболевших, которое привело к повторному введению ограничений в ряде штатов, вынуждает банки готовиться к продолжительному экономическому спаду.

"Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам", - сказал глава Citigroup Майкл Корбат.

JPMorgan в минувшем квартале зарезервировал на покрытие возможных убытков по кредитам 10,47 млрд долл., отчитавшись о падении чистой прибыли вдвое. Wells Fargo зафиксировал первый более чем за десять лет квартальный убыток и направил в резервы 9,57 млрд долл. Квартальная чистая прибыль Citigroup упала на 73%, банк направил в резервы 7,9 млрд долл.

В то же время JPMorgan и Citigroup отчитались о росте выручки от торговых операций на 79% и 55% соответственно, хотя и предупредили, что объемы торговли, вероятно, снизятся во втором полугодии. Wells Fargo, который в отличие от других банков не имеет сильного инвестиционного подразделения, сообщил о намерении урезать дивиденды за третий квартал до 0,10 с 0,51 долл. на акцию.

Глава Wells Fargo Чарльз Шарф заявил, что банк "крайне разочарован" этим решением, но "наш взгляд на продолжительность и остроту экономического спада значительно ухудшился".

Позднее на этой неделе свои финансовые результаты опубликуют банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:57
Повышение тарифа на передачу электроэнергии обойдется промышленности в 5 млрд грн за год – Каленков
16:38
Зеленский представит кандидата на пост главы НБУ 16 июля
16:21
Арендаторы коммунального имущества не будут за него платить
16:01
60% украинцев считают, что страна развивается не в нужном направлении
15:29
Отключение энергоснабжения обходится Украине в миллиарды евро
15:16
Правительство запретило ввоз вагонов из России
14:58
Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ
14:43
Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод
14:29
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
14:15
Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера
14:05
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
13:47
Выборы в местные советы пройдут 25 октября
13:33
Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента
13:10
Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.
12:50
Кабмин посоветуется с бизнесом, как менять соглашение с ЕС
12:35
JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи
12:18
ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп
12:02
Китайские производители повышают цены на г/к рулон
11:43
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
11:32
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну
14.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!