Банки США резервируют десятки миллиардов долларов в ожидании дефолтов

Крупнейшие банки США дали понять, что худший период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще впереди, зарезервировав десятки миллиардов долларов на покрытие возможных потерь по кредитам.



JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые во вторник, 14 июля, открыли сезон корпоративной отчетности в США, во втором квартале направили в резервы свыше 28 млрд долл., что отрицательно сказалось на их прибыли. Банки опасаются, что на фоне COVID-19 потребители и предприятия окажутся не в состоянии возвращать выданные им займы.



Значительное увеличение резервов под убытки по займам по сравнению с предыдущими тремя месяцами отражает изменения в предположениях кредиторов относительно продолжительности и тяжести последствий пандемии для экономики, отмечает The Wall Street Journal.



JPMorgan, крупнейший американский банк по размеру активов, сообщил, что создал дополнительные резервы на случай сохранения высокого уровня безработицы в следующем году и более медленного восстановления ВВП, чем предполагали экономисты банка три месяца назад. "Это не обычная рецессия, - заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. - Рецессионную часть этого вы увидите в будущем".



Руководство банков отмечает, что в мае наблюдались признаки зарождающегося восстановления экономики на фоне отмены карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19. Возобновление роста числа заболевших, которое привело к повторному введению ограничений в ряде штатов, вынуждает банки готовиться к продолжительному экономическому спаду.



"Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам", - сказал глава Citigroup Майкл Корбат.



JPMorgan в минувшем квартале зарезервировал на покрытие возможных убытков по кредитам 10,47 млрд долл., отчитавшись о падении чистой прибыли вдвое. Wells Fargo зафиксировал первый более чем за десять лет квартальный убыток и направил в резервы 9,57 млрд долл. Квартальная чистая прибыль Citigroup упала на 73%, банк направил в резервы 7,9 млрд долл.



В то же время JPMorgan и Citigroup отчитались о росте выручки от торговых операций на 79% и 55% соответственно, хотя и предупредили, что объемы торговли, вероятно, снизятся во втором полугодии. Wells Fargo, который в отличие от других банков не имеет сильного инвестиционного подразделения, сообщил о намерении урезать дивиденды за третий квартал до 0,10 с 0,51 долл. на акцию.



Глава Wells Fargo Чарльз Шарф заявил, что банк "крайне разочарован" этим решением, но "наш взгляд на продолжительность и остроту экономического спада значительно ухудшился".



Позднее на этой неделе свои финансовые результаты опубликуют банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America.



МинПром

