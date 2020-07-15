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Отключение энергоснабжения обходится Украине в миллиарды евро

15.07.20 15:29 , Украинские новости
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Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млрд евро. Именно в такую ​​сумму выливается остановка работы предприятий от вынужденного обесточивания по данным исследования "Влияние энергетической инфраструктуры на развитие экономики страны" Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ), который приниял участие в разработке плана Кабинета министров по выходу из "корона-кризиса".

Исследователи Центра Экономического восстановления сделали вывод, что значительная изношенность электросетей приводит к наиболее длительным среди европейских стран обесточиваний (показатель SAIDI) - около 700 мин/год. Значительная часть экономикообразующих предприятий подсоединенных к операторам системы распределения с проблемами перерывов в электроснабжении, приводящих к недовыработке продукции и быстрого выхода из строя оборудования. Это приводит к потерям для экономики в размере 30 млрд евро.

По мнению аналитиков ЦЭВ, достаточное финансирование электросетей сможет исправить ситуацию и сократить время обесточивания из-за аварий. По их подсчетам, для достижения запланированного регулятором показателя SAIDI годовой объем инвестиций должен быть на уровне не менее 30 млрд. грн.

Эти средства будут направлены на внедрение технологий "SMART GRID", автоматизации, диспетчеризации и телеметрии, реконструкции и модернизации электрических сетей, повышению эффективности и экономичности сетей путем изменения их топографии, автоматизации систем учета электроэнергии, создания технических предпосылок для развития распределенной генерации из ВИЭ.

Как утверждают эксперты ЦЭВ, при действующей модели тарифообразования "Расходы+" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год. Достичь необходимого уровня инвестиций позволит только переход на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру - ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.

Эксперты убеждены, внедрение такого регулирования и привлечения 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно обеспечить 31 тыс.рабочих мест в смежных отраслях и сгенерирует около 4 млрд грн налогов. Это произойдет за счет увеличения потребности в новом оборудовании для распределения электроэнергии и активизации процесса обновления электросетей.

МинПром

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