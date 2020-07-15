Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ

15.07.20 14:58 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

По результатам первого полугодия общий объем транспортируемой нефти АО "Укртранснафта" составил 7,4 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины за 6 мес. этого года составляет 1,3 млн тонн (на 20% больше, чем в январе-июне 2019), а транзит – 6 млн тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), из которых более 350 тыс. тонн нефти АО "Укртранснафта" транспортировало для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь).

В том числе в июне 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,2% – до 1,1 млн тонн.

При этом "Укртранснафта" увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с июнем прошлого года на 7,7% – до 213 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 125 тыс. тонн украинской нефти, 56 тыс. тонн – азербайджанской и 32 тыс. тонн – американской.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июне 2020 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% – до 895 тыс. тонн, тогда как поставки на украинские НПЗ выросли на 7,7%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:16
Правительство запретило ввоз вагонов из России
14:43
Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод
14:29
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
14:15
Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера
14:05
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
13:47
Выборы в местные советы пройдут 25 октября
13:33
Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента
13:10
Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.
12:50
Кабмин посоветуется с бизнесом, как менять соглашение с ЕС
12:35
JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи
12:18
ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп
12:02
Китайские производители повышают цены на г/к рулон
11:43
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
11:32
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну
11:18
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
11:11
Нефть дорожает в ожидании сегодняшней встречи ОПЕК+
11:03
НЛМК возьмет кредит на 600 млн евро у нескольких банков
10:46
Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году
10:27
Иран резко увеличил производство алюминия
10:10
Зеленский подписал закон о процедуре взаимозачетов на оптовом рынке электроэнергии
14.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!