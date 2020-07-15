Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ По результатам первого полугодия общий объем транспортируемой нефти АО "Укртранснафта" составил 7,4 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.



В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины за 6 мес. этого года составляет 1,3 млн тонн (на 20% больше, чем в январе-июне 2019), а транзит – 6 млн тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), из которых более 350 тыс. тонн нефти АО "Укртранснафта" транспортировало для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь).



В том числе в июне 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,2% – до 1,1 млн тонн.



При этом "Укртранснафта" увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с июнем прошлого года на 7,7% – до 213 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 125 тыс. тонн украинской нефти, 56 тыс. тонн – азербайджанской и 32 тыс. тонн – американской.



Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июне 2020 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% – до 895 тыс. тонн, тогда как поставки на украинские НПЗ выросли на 7,7%.



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